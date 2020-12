Inter, Marotta: «Delusione per la Champions ma è iniziato il ciclo di Conte»

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato prima della gara contro il Cagliari. Ecco le parole del dirigente

INCONTRO CON CONTE – «Quello è un momento di consuetudine, ritrovarsi tra di noi ad Appiano Gentile. Si è analizzato il momento nell’ottica positiva di una giusta autocritica ma con una visione ottimistica».

GESTIONE DI ERIKSEN – «Sono competenze dell’allenatore. Lui fa parte della nostra rosa, è a disposizione. E’ giusto che l’allenatore valuti se schierarlo o meno. Non abbiamo parlato di singoli, Eriksen fa parte della rosa ed è a disposizione con professionalità ma è giusto che l’allenatore decida chi schierare. Oggi gioca ed è la testimonianza che tutti sono utili».

STAGIONE POSITIVA SOLO CON LO SCUDETTO – «No, questo è un ciclo che è iniziato lo scorso anno. Dico che tutto è migliorabile, c’è amarezza e delusione per essere usciti dalla Champions e caratterizza la società e tutti i tifosi. Noi abbiamo l’obbligo per dare il massimo e raggiungere traguardi importanti. Dico che questo ciclo è finito parzialmente lo scorso anno con la finale di Europa League. E’ un percorso irto di difficoltà, siamo stati eliminati da una competizione ma l’area tecnica va avanti per un miglioramento».

MERCATO – «Quando parlate di costruzione io lo rifiuto, stiamo migliorando e quando si è eliminati da una competizione vuol dire che c’è una differenza con le altre squadre. Questo anno e mezzo è stato importante, ci sono stati segnali di crescita ma dobbiamo continuare. La delusione è accompagnata da autocritica».