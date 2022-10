Inter, Marotta rassicura sul rinnovo di Skriniar: «Ottimista di natura»

Le parole di Marotta sul rinnovo di Skriniar: «Sono ottimista di natura, speriamo di trovare una definizione quanto prima»

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter ha parlato a Sky del rinnovo di Milan Skriniar. Di seguito le sue parole.

«No, questo no, non dipenderà dalla qualificazione. Sono due cose distinte. L’obbligo di sederci per il rinnovo è perché lo merita e spero diventi un punto di riferimento dell’Inter del presente e del futuro. Ma le trattative si fanno in due, gli accordi si trovano in due. Sono ottimista di natura, speriamo di trovare una definizione quanto prima».