Marotta CARICA l’Inter dopo il passaggio di proprietà: il messaggio sugli obiettivi è da BRIVIDI

Le parole di Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, sullo scudetto dei nerazzurri. Tutti i dettagli

Beppe Marotta, dirigente dell’Inter, ha parlato a margine dell’evento de La Repubblica sullo scudetto dei nerazzurri

SCUDETTO – «In questo ventesimo scudetto, in questa seconda stella, c’è tutta l’essenza dell’Inter: questo resterà per sempre. Insieme siamo entrati nella storia e insieme continueremo a scriverla. Una cavalcata magnifica, una stagione straordinaria, culminata con due stelle dorate sul petto. La vittoria dello scudetto, il ventesimo per i nostri colori. Per il Club e i tifosi, a Milano e nel mondo. Perché l’Inter respira storia. Perché l’Inter è nella storia».