Spagna Croazia, i numeri di YAMAL dicono la grandezza di un ragazzo di 16 anni. Perché ha ragione DE LA FUENTE a puntare su di LUI

Lamine Yamal ha disputato un’ottima gara contro la Croazia, realizzando l’assist per il 3-0 di Carvajal e stracciando vari record

«Io non guardo alla carta d’identità ma al talento», ha detto il ct della Spagna De la Fuente a proposito delle sue scelte. E avere puntato sul non ancora 17enne Lamine Yamal gli ha dato ragione.

Negli 86 minuti in cui è stato in campo, prima di lasciare il posto a Ferran Torres, il ragazzo che ieri è diventato il più giovane di sempre a un campionato Europeo ha confezionato l’assist per il 3-0 di Carvajal, ha fatto registrare l’84% di precisione nei passaggi, ha creato 3 occasioni (e in qualcuna avrebbe potuto fare meglio…), gli sono riusciti 3 dribbling su 4 e ha vinto 2 duelli. Come inizio non c’è davvero male…