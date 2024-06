VOTI Spagna Croazia: De la Fuente ha costruito una bella squadra. E sceglie bene: giusto escludere DUE GIOCATORI dai titolari

La Spagna batte la Croazia per 3-0 ed è attualmente in testa al girone dell’Italia per una migliore differenza reti

Un netto 3-0, tutto maturato nel primo tempo. Spagna-Croazia mette in luce l’ottimo lavoro del ct De la Fuente, che riceve un convinto 7 da parte di due testate sportive. Il Corriere dello Sport «Ha costruito un castello intrigante. Se non perde i pezzi la Spagna si potrà divertire».

Per La Gazzetta dello Sport la motivazione è questa: «Sceglie Cucurella e Pedri per Grimaldo e Dani Olmo, ci azzecca. Il resto lo fa una squadra davvero in palla».