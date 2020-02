Inter, Marotta: «Viviano? Valuteremo nei prossimi giorni. Sugli obiettivi…»

Le dichiarazioni di Marotta, dirigente dell’Inter, prima della semifinale contro il Napoli: da Viviano ai trofei, ecco le parole dell’ad

Intervenuto a Rai Sport prima di Inter-Napoli, Beppe Marotta ha toccato diversi argomenti, come il possibile arrivo di Viviano e la lotta scudetto. Ecco le sue dichiarazioni.

COPPA ITALIA – «Partita importantissima. Vogliamo dare il meglio in tutte le competizioni e qui vuol dire arrivare in finale».

VIVIANO – «Non vogliamo lasciare nulla di intentato in questa fase. Davanti ad una indisponibilità di Handanovic abbiamo valutato uno scenario di riferimento dato dal riferimento. Abbiamo avuto un contatto con lui spiegandogli chiaramente le esigenze. Valuteremo nei prossimi giorni chiarendo che serviva comunque una visita di idoneità per questioni di prevenzione».

OBIETTIVI – «Cosa viene prima tra Scudetto, Europa League e Coppa Italia? Non lo so, l’Inter deve sempre cercare di vincere. Ci manca la ciliegina Champions, di conseguenza rimangono tre realtà particolari, difficili da perseguire, ma con la soddisfazione di avere creato un modello che si avvicina agli standard di una società come l’Inter».