Da Nainggolan a Perisic: le 5 mosse anti-Milan di Spalletti

L’Inter di Spalletti pensa al derby con il Milan. Il tecnico prepara la sfida in 5 mosse: ecco quali sono

Luciano Spalletti è già in clima derby. L’allenatore dell’Inter sta preparando la prossima sfida contro il Milan, in programma domenica sera a San Siro, in 5 mosse. Il tecnico nerazzurro vuole disinnescare i rossoneri e sta cercando di inculcare certezze nella sua squadra. La prima mossa sarà la mossa anti-Suso. Lo spagnolo è pericoloso quando parte palla al piede e si accentra e Asamoah avrà il suo bel da fare per contrastare l’ex Liverpool. L’imperativo è impedire a Suso il movimento verso il centro. La seconda mossa riguarda i calci da fermo. L’Inter su corner e punizioni laterali può schierare una batteria di torri in grado di mettere in crisi quasi ogni difesa e proverà a sfruttare le sue torri per far male al Milan.

Puntare sulle ripartenze e su Perisic. Le ripartenze verticali sono una soluzione che i nerazzurri stanno affinando: la palla recuperata in fase difensiva per poi allargare a sinistra, puntando tutto sulla velocità di Ivan Perisic. L’uomo chiave in mezzo al campo sarà ancora una volta Radja Nainggolan. Il centrocampista belga avrà il compito di contrastare il regista rossonero, Lucas Biglia, permettendo così alla squadra di ‘recuperare’ un centrocampista e di mettersi a specchio, in fase difensiva, coi rossoneri. Infine, la contromossa su Gattuso: se Brozovic verrà ‘assalito’ dai mediani o dagli attaccanti rossoneri, l’azione partirà dai piedi sapienti di Stefan de Vrij, regista arretrato dei nerazzurri.