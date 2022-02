Inter Milan, disordini sugli spalti e in campo: Daspo per sei tifosi

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Inter Milan, scontri sugli spalti e invasioni di campo durante il derby di Milano giocato ieri: Daspo di 5 anni per sei tifosi

Sei Daspo della durata di 5 anni sono stati emessi ieri dal questore di Milano secondo quanto detto dalla Gazzetta dello Sport.

Colpiti dal provvedimento 5 tifosi del Milan (due per invasione di campo, uno

per aver reagito con violenza a uno steward) e un tifoso dell’Inter, denunciato per furto aggravato.