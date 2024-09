Inter Milan, NON c’è solo la SERIE A: domenica ci saranno altri TRE derby di Milano, ecco QUALI

Inter Milan, NON c’è solo la SERIE A: domenica ci saranno altri TRE derby di Milano, ecco di cosa stiamo parlando

Come riporta la Gazzetta dello Sport, la giornata di domenica 22 settembre metterà certamente in luce prima di tutto il derby tra Inter e Milan, ma non solo. In Serie A i rossoneri partono da sfavoriti, soprattutto dopo la settimana dura che Fonseca e la squadra hanno trascorso dopo la sconfitta con il Liverpool.

In ogni caso, il Milan, così come l’Inter, cercheranno di trovare un sorriso almeno negli altri due derby in programma il 22 settembre. I due club, infatti, si sfideranno sia nel campionato Primavera sia nel campionato di Serie A Femminile. Tre derby in un 24 ore.