Inter, Mkhitaryan: «Sto facendo di tutto per recuperare il più velocemente possibile»

Le parole di Mkhitaryan dopo la vittoria dell’Inter: «Giocare contro l’Udinese è sempre difficile e lo avevamo visto già all’andata»

Mkhitaryan ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell’Inter contro l’Udinese. Di seguito le sue parole.

VITTORIA – «Spero di star bene, ho un po’ di dolori ma l’importante è aver conquistato i tre punti. Giocare contro l’Udinese è sempre difficile e lo avevamo visto già all’andata: prima di andare in vantaggio, potevamo subire un gol ma nella circostanza siamo stati fortunati. Sul 2-1, era già chiaro che avremmo vinto. Capisco l’importanza delle partite, sto facendo di tutto per recuperare il più velocemente possibile: se il mister decide che devo giocare lo farò, altrimenti starò in panchina».

PORTO – «Dovremo vincere la prima partita in casa, ma non sarà facile. Conosciamo i punti di forza del Porto, è una squadra molto cattiva e difficile da affrontare: dovremo essere pronti ad affrontarla».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM