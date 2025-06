Inter, solo pareggio al debutto di Chivu con il Monterrey, Lautaro Martinez risponde a Sergio Ramos

Mondiale per Club, inizia con un pareggio l’avventura dell’Inter, al debutto nella notte italiana contro il Monterrey: Lautaro risponde a Ramos

Tutto esaurito al Rose Bowl di Pasadena per l’esordio dell’Inter al Mondiale per Club contro i messicani del Monterrey. È anche la prima panchina ufficiale di Cristian Chivu con i nerazzurri, che finisce con in parità, con l’Inter che passa inizialmente in vantaggio per poi rimettere il risultato in carreggiata nel finale di primo tempo. La sfida si dimostra equilibrata sin dai primi minuti, con entrambe le squadre attente a non scoprirsi troppo, ma decise a far valere le proprie individualità nei momenti chiave.

Nel primo tempo il Monterrey passa in vantaggio al 25’ con Sergio Ramos, che svetta su calcio d’angolo e sorprende Sommer e Acerbi con un colpo di testa angolato. L’Inter reagisce con personalità e sfiora il pari con Esposito, ma è Lautaro a trovare la rete del pareggio al 42’, al termine di un brillante schema su punizione. Carlos Augusto mette un assist perfetto che il capitano nerazzurro deposita in rete. L’ultima emozione arriva nel recupero, con Asllani che tenta la conclusione su punizione, ma trova la barriera messicana. Si va al riposo sull’1-1.

Nella ripresa i cambi danno nuova linfa alla partita, ma le occasioni più nitide vengono ancora una volta sprecate. Barella e Lautaro falliscono due buone chance, mentre il Monterrey sfiora il nuovo vantaggio con una conclusione di Canales che si stampa sul palo. Al 68’ l’Inter segna con Lautaro, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Il finale è nervoso e combattuto, con tante ammonizioni e un grave errore nel recupero di Sucic che rischia di compromettere tutto.

MONTERREY INTER, IL TABELLINO: 1-1

Marcatori: 25′ Sergio Ramos (MON), 42′ Lautaro (INT)

Ammonizioni: 45′ Rodriguez (MON), 61′ Asllani (INT), 89′ Barella (INT), 90+5′ Lautaro (INT)

MONTERREY (3-5-2): Andrada; Medina, Sergio Ramos, Guzman; Chavez, Canales, Rodriguez, Torres, Arteaga; Berterame, Ocampos. A disp. Cardenas, Ambriz, Deossa, Alvarado, Aguirre, Rojas, Corona, Cortizo, Gonzalez, Reyes, Sanchez, De la Rosa, Leone, Moxica, Fimbres. All. Torrent.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; S. Esposito, Lautaro. A disp. Di Gennaro, J. Martinez, Calligaris, De Vrij, Sucic, Thuram, Luis Henrique, Dimarco, Palacios, Carboni, Re Cecconi, De Pieri, Berenbruch, Cocchi, Zalewski. All. Chivu.