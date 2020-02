Inter, Daniele Padelli ha fatto il suo esordio con la maglia nerazzurra e adesso punta il derby, causa l’infortunio di Handanovic

Daniele Padelli punta anche il derby, nel caso in cui Handanovic non dovesse farcela a recuperare. Ecco le sue parole a Sportmediaset.

PADELLI – «È stata un’occasione importante perché sono tornato a giocare titolare in Serie A dopo tantissimo tempo. Ho fatto l’esordio con la maglia della mia squadra del cuore in Serie A, quindi è un altro sogno realizzato. Siamo riusciti a vincere e non ho preso gol, quindi è una serata da ricordare».

HANDANOVIC – «Vedremo in settimana come starà, se migliorerà la botta che ha preso. Adesso pensiamo partita per partita. Derby? Mi farò trovare pronto qualora ci fosse bisogno di me».