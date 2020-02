Inter, parla il fratello di Lautaro: «Poteva giocare a basket, ma poi…»

Il fratello di Lautaro Martinez, Jano, ha parlato dei trascorsi dell’attaccante dell’Inter: ecco le sue parole sul numero 10 interista

Il fratello di Lautaro Martinez, Jano, ha parlato a Infobae raccontando la gioventù del numero 10 dell’Inter.

LAUTARO – «Quando eravamo a Bahia con la famiglia, giocavamo sempre a basket 2 contro 2 nel campo di Villa Mitre: io e nostro padre contro Alan e Lautaro. Ai tempi, quando aveva 15 anni, stava per scegliere il basket il giorno in cui mio padre gli chiese di scegliere uno sport. So che in molti mi conoscono come il fratello di, ma resto tranquillo facendo il mio cammino e godendomi quello di mio fratello».