Il Paris Saint-Germain interessato a Lautaro Martinez in caso di rottura con Mbappe sul rinnovo di contratto

Non solo Barcellona e Manchester City. Anche il Paris Saint-Germain avrebbe messo nel mirino Lautaro Martinez per la prossima estate. L’argentino non ha ancora rinnovato il contratto con l’Inter e una nuova pretendente si aggiunge nella corsa al suo cartellino in caso di addio ai nerazzurri.

Il PSG è alle prese con la grana Mbappe e, secondo il portale Todofichajes.com, avrebbe individuato in Lautaro il sostituto ideale dell’attaccante francese in caso di rottura con quest’ultimo. La trattativa per il rinnovo di Mbappe non si è ancora sbloccata, con il classe ’98 che senza il prolungamento del contratto in scadenza nel 2022 potrebbe lasciare Parigi la prossima estate e approdare al Real Madrid.