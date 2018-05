Luciano Spalletti è un grande uomo, parola di Andrea Ranocchia. Il difensore dell’Inter a proposito del tecnico e della corsa Champions

Andrea Ranocchia viene da un bel gol contro l’Udinese. Il difensore dell’Inter sembra essersi ripreso dopo un periodo piuttosto nero. La sua carriera in nerazzurro non è andata benissimo nelle ultime stagioni e in questa annata ha perso il suo posto da titolare e ha giocato poco. Con Spalletti, però, il feeling sembra ottimo. Lo ha rivelato lo stesso Ranocchia, che ha riportato sotto gli occhi di tutti il diverbio tra il mister toscano e i tifosi avvenuto la scorsa estate: Spalletti in quel caso difese i suoi dalle critiche pesanti di un sostenitore nel ritiro in Trentino.

«A inizio anno Spalletti ha fatto un gesto per difendere me e il gruppo da un tifoso che mi aveva insultato a bordo campo in ritiro e per questo lo ringrazierò sempre. Valuto l’uomo, la persona. In più ho anche il metro di giudizio del campo, rispetto agli anni passati. Ce la stiamo giocando nonostante un periodo difficile d’inverno ma ci siamo gestiti bene. Sudiamo ogni giorno per questo traguardo. Sarebbe un dispiacere enorme fallire» è quanto ha dichiarato Andrea Ranocchia a Il Giorno. Il difensore umbro è pronto per il Sassuolo, se Miranda non dovesse farcela allora giocherà lui titolare per la seconda volta di fila.