Inter, a Bologna il record di passaggi effettuati e riusciti!

L’Inter trova la prima vittoria a Bologna e anche un piccolo record: che numeri al Dall’Ara pre la banda Spalletti!

L’Inter spazza via le polemiche con i giornali già pronti a parlare di crisi: i nerazzurri hanno battuto il Bologna al Dall’Ara con il punteggio di 3-0 grazie alle reti di Nainggolan, Perisic e Candreva. La formazione interista ha sofferto più del dovuto nel primo tempo ma nella ripresa si è sciolta dopo la rete di Radja Nainggolan, già autentico leader della squadra, nonostante fosse solo alla prima presenza stagionale in gare ufficiali. La rete del Ninja ha messo la gara in discesa e così Spalletti, che ha potuto festeggiare la prima vittoria stagionale, passerà una sosta tranquilla.

Numeri importanti per l’Inter al Dall’Ara. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sono stati addirittura 808 i passaggi effettuati dai nerazzurri, ben 729 quelli riusciti e rappresentato un record da quando vengono contati per le statistiche. I nerazzurri però non devono ‘vantarsi’ troppo di questa statistica perché tantissimi passaggi sono stati orizzontali, utili solo a fini statistici e poco utili allo sviluppo della manovra in verticale. La formazione nerazzurra ha faticato a trovare la profondità e ha permesso così al Bologna, almeno nella prima ora di gioco, di riorganizzarsi sempre in fase difensiva.