Roma, Pellegrini torna a disposizione per la Coppa Italia

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo il pari in campionato, per la Roma è tempo della Coppa Italia: Mourinho ritrova Pellegrini dopo l’infortunio

La Roma deve ripartire dopo le polemiche e il pari contro il Genoa in Serie A. Domani si torna in campo in Coppa Italia contro l’Inter a San Siro.

Mourinho può sorridere perché ritrova Pellegrini tra i convocati. Solo panchina per il centrocampista che non può essere rischiato visto la sua recente ricaduta. Lo riporta il Messaggero.