Roma, la Juventus prova l’assalto per Zaniolo: Cherubini studia l’offerta da 50 milioni

Juve all’assalto di Nicolò Zaniolo. Bianconeri preparano l’affondo decisivo al talento della Roma, che inizia a vacillare

La Juventus non molla la presa per Zaniolo. Il giallorosso ancora non ha parlato del suo rinnovo con la Roma, anche perché in scadenza nel 2024.

I bianconeri con Cherubini studiano l’assalto da 50 milioni per convincere la Roma e Zaniolo. Lo spiraglio c’è e la Juve cerca di fare leva sulla situazione del classe ’99.