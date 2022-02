Roma, migliorano le condizioni di Pellegrini: al top per il match contro l’Inter

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Roma è vicina al recupero di Lorenzo Pellegrini. Mourinho vuole il capitano al top per la partita contro l’Inter

Lorenzo Pellegrini è vicino al rientro a pieno ritmo dopo l’infortunio. Ieri ha svolto lavoro individuale, ma sarebbe pronto per tornare in campo. Come riportato da Il Messaggero, il capitano della Roma andrà in panchina contro il Genoa, ma l’obiettivo di Mourinho e un altro.

L’allenatore giallorosso vuole infatti il suo capitano al meglio per la sfida all’Inter valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. A San Siro, lo Special One vuole un Pellegrini al massimo della sua forma per puntare il colpaccio.