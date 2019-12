Roma, Mkhitaryan: «Partita interessante. Sto sempre meglio»

L’esterno della Roma, Mkhitaryan, torna dal primo minuto nell’importantissima gara contro l’Inter: ecco le sue parole prima del match

«Sarà una partita interessante, speriamo in un risultato positivo. Sto sempre meglio, la condizione cresce dopo giorno. Spero di essere pronto per i 90 minuti. Il segreto per vincere queste partite? Ce lo dirà il campo. Siamo preparati a diversi scenari».