Inter Roma, la partita di Federico Dimarco: dentro alla prestazione dell’esterno nerazzurro

Inter Roma, la partita di Federico Dimarco: ecco l’analisi completa della prestazione dell’esterno di Chivu

Dimarco è stato uno dei protagonisti del posticipo di Serie A. Particolarmente interessante la prestazione dell’esterno nerazzurro Ecco il focus e il dettaglio della sua prestazione in Inter Roma dopo la non convincente gara di Firenze nell’ultima in campionato e quella in Nazionale contro la Bosnia.

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PRIMO TEMPO

Al 6′ Dimarco va a rubare palla al limite dell’area, Calhanoglu raccoglie e da fuori impegna severamente Svilar, poi è lo stesso Federico a concludere in diagonale, palla di poco fuori: l’Inter viaggia sulle ali dell’entusiasmo dopo l’immediata rete di Lautaro. All’8 altro pallone preso, stavolta all’altezza del centrocampo ai danni di Cristante. Al 13′ appoggio di prima di Dimarco, Lautaro dal lato sinistro cerca la porta, Svilar mette in angolo: ancora una volta l’esterno si trova in una posizione molto avanzata, qui nella veste di rapido rifinitore. Al 21′ si trova sulla destra in difesa e svirgola il lancio spazzando fuori.

Corner indiretto al 26′, cross debole ma guadagna ugualmente un altro tiro dalla bandierina, stavolta pericoloso, Ndicka evita guai colpendo di testa. Al 29′ commette fallo su Celik pestandogli il piede. Al 33′ si scambiano le parti: Thuram serve Dimarco che in area di rigore, spalle alla porta, fa da sponda per Zielinski: il polacco calcia male e spreca una buona azione. Al 34′ si fa trovare pronto per portare avanti un’ottima costruzione da dietro, è Lautaro ad invitarlo a fare alzare il baricentro della squadra. Al 370 Federico viene murato in area su un tocco di Barella, interessante che il mancino si trovi sul centro-destra, confermandosi come un elemento mobilissimo. Al 40′ sul gol dell’1-1 Dimarco sul lato destro non riesce a chiudere su Rensch, libero nel regalare il pallone buono per Mancini.

SECONDO TEMPO

Primo intervento della ripresa di pulizia a centrocampo: recupero su Celik e scarico sul compagno più vicino. Al 49′ azione esemplare del suo movimento continuo: chiude un’uscita a 3 sul suo lato, allarga sulla destra e poi va ad aiutare i compagni trovandosi a crossare da quella parte. Al 50′ passaggio a lunga gittata per Thuram, la palla viene intercettata. Al 60′ punizione tagliata benissimo col mancino da destra, testa di Thuram alta. Al 72′ Dimarco calcia un corner sul quale Svilar tradisce un’incertezza, senza però causare gravi danni. Al 74′ l’esterno di Chiuvu arriva col passo sbagliato e crossa lungo su un invito di Bonny.

All’80’ Dimarco in avanti a Bonny, tacco per Esposito che calcia sul primo palo, grande risposta di Svilar: sul corner successivo battuto sempre da Dimarco nasce un altro pericolo con una deviazione aerea di Dumfries fuori di poco. All’83 ottimo cross rasoterra dal fondo, la palla passa pericolosamente lungo l’area senza trovare nessuno che la metta in porta. Poco dopo nell’altra parte va a chiudere in corner sull’avanzata di un attivo Celik. All’86 impatto irregolare su Pisilli che arriva di slancio su una respinta. Valutazione complessiva doverosa più che positiva: in una gara che ha visto l’Inter assolutamente dominante, Dimarco ha fornito un contributo continuo per quantità, qualità, atteggiamento offensivo e movimento in ogni dove, fornendo una notevole sterzata al calo delle ultime prestazioni. Nel recupero lo si è visto andare ancora in pressione su Svilar, indizio di ottima condizione fisica.