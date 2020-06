Inter Sassuolo, che errore di Gagliardini – VIDEO

Nel secondo tempo di Inter-Sassuolo, Roberto Gagliardini si è reso protagonista in negativo per un incredibile gol sbagliato. Lukaku calcia, Consigli compie una grande parata ma il pallone arriva sui piedi del centrocampista nerazzurro. Da due passi, dall’interno dell’area piccola, Gagliardini colpisce la traversa sbagliando una rete già fatta.

QUI IL VIDEO:

Gagliardini with the miss of the season pic.twitter.com/NNq1pP0mpx

— Empty Serie A Stadiums (@EmptySerieA) June 24, 2020