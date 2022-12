Inter, si attende la risposta di Skriniar per il rinnovo

L’Inter è in attesa di una risposta da parte di Milan Skriniar sull’offerta di rinnovo di contratto. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, dovrebbe arrivare in settimana la risposta di Milan Skriniar in merito al rinnovo del contratto. Il club nerazzurro non è intenzionato ad andare oltre Natale.

L’Inter ha presentato al difensore slovacco un’offerta di 6 milioni di euro netti a stagione più bonus. Il difensore slovacco vorrebbe continuare a vestire la maglia nerazzurra e per questo c’è fiducia per il raggiungimento dell’accordo.