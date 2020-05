L’Inter si prepara alla ripresa: allenamenti con staff ridotto e spogliatoio sigillato

L’Inter è pronta a riaprire i cancelli di Appiano Gentile: i giocatori avranno l’esito dei tamponi e saranno pronti a ricominciare

Scatta la fase 2 anche per l’Inter. Dopo 58 giorni di assenza i nerazzurri torneranno ad Appiano Gentile. La preoccupazione dei giorni scorsi svanirà del tutto questa mattina con l’esito dei tamponi e dalle 14 i giocatori dell’Inter inizieranno scaglionati ad allenarsi alla Pinetina.

La Gazzetta dello Sport spiega che ieri è finalmente scattato il piano di lavoro. I giocatori sono stati suddivisi in gruppi da 6-8 giocatori: i primi entreranno ad Appiano per le 14, poi nel corso del pomeriggio si allenerà tutta la rosa, compreso quel Sanchez che ha terminato mercoledì la quarantena dopo il rientro dal Cile.

Con la squadra ci sarà un medico, un fisioterapista, un preparatore atletico e uno-due componenti dello staff tecnico, a rotazione, da oggi e nei prossimi giorni. Probabile che da qui alla fine del week end si affacci ad Appiano anche Antonio Conte, che non ha smesso di allenare i suoi in questi due mesi di lontananza.

Il singolo giocatore avrà a disposizione un’intera metà campo: in tutto i terreni di gioco della Pinetina sono quattro. Per cambiarsi e per farsi le docce post allenamento ogni calciatore sfrutterà le camere del centro sportivo: all’ingresso troverà un kit, poi la camera sarà sanificata al termine di ogni giornata. Sarà così fino alla prossima settimana, quando i giocatori saranno sottoposti a nuovi tamponi.