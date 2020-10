Inter, si rivedono Young e Hakimi. Skriniar può tornare dalla Slovacchia

Inter senza Gagliardini, Radu, Sensi e Sanchez in Champions League: contro lo Shakhtar si rivedono Young e Hakimi

L’Inter può tirare un sospiro di sollievo per le negatività al Coronavirus di Gagliardini e Radu. Entrambi, al pari di Sensi e Sanchez, non saranno a disposizione del tecnico Conte per la sfida di Champions League contro lo Shakhtar.

Ci saranno Young a sinistra, al posto di Perisic, e Hakimi padrone della fascia destra. Due ritorni di spessore in una situazione di parziale emergenza. Skriniar, invece, potrebbe fare ritorno in Italia dopo i 21 giorni di quarantena trascorsi in Slovacchia.