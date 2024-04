Inter Taremi, novità sul futuro attaccante dei nerazzurri

Inter, importanti novità su Medhi Taremi, attaccante in scadenza del Porto che si è già promesso ai nerazzurri a parametro zero

Medhi Taremi è l’attaccante che l’Inter ha scelto da tempo e che, a in estate, diventerà ufficialmente un calciatore nerazzurro a parametro zero. Ma non è l’unica importante novità a cui l’attuale giocatore del Porto va incontro.

Come riferito da O Jogo il nazionale iraniano, che vive in Portogallo dal 2019, con tanto di casa di proprietà a Vila Nova de Gaia da poco più di un anno, ha ricevuto a gennaio il titolo di residenza permanente in Portogallo. Questo gli consente di presentare in futuro la domanda che gli permetterà di non occupare lo slot di giocatore extracomunitario all‘Inter. La richiesta di naturalizzazione dovrebbe essere inoltrata in estate presso l’Agenzia AIMA.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM