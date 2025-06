Inter, chi gioca al posto di Taremi? Chivu studia le alternative

Inter, chi al posto di Taremi? L’attaccante è bloccato in Iran, Chivu ragione sulle alternative alle spalle di Lautaro e Thuram

L’Inter si presenterà al Mondiale per Club con un reparto offensivo in emergenza, a causa dell’assenza forzata di Mehdi Taremi, bloccato in Iran dopo l’escalation del conflitto con Israele. Una situazione delicata, in cui il dramma umano ha comprensibilmente la precedenza, ma che complica comunque i piani di Cristian Chivu, chiamato a gestire una rosa ridotta proprio nel momento in cui debutta sulla panchina nerazzurra. Alle spalle della collaudata coppia Lautaro-Thuram, infatti, le alternative scarseggiano. Il nome più pronto è quello di Sebastiano Esposito, rientrato dal prestito all’Empoli e unico vero sostituto con esperienza in Serie A. C’è anche il fratello minore Pio, classe 2005, ritenuto tra i prospetti più promettenti del vivaio interista, ma attualmente alle prese con un infortunio al ginocchio che lo terrà fuori almeno per le prime due partite.

A completare il quadro ci sono due opzioni meno immediate. Valentin Carboni, talento argentino reduce da un lungo stop per infortunio, è stato incluso nella rosa ma è ancora in fase di rodaggio: non gioca da ottobre 2024 e dovrà ritrovare ritmo e condizione. Possibile anche l’adattamento tattico di Luis Henrique, esterno d’attacco arrivato dall’Olympique Marsiglia, che potrebbe essere schierato come seconda punta in caso di emergenza, pur non essendo il suo ruolo naturale. A complicare ulteriormente le scelte, non ci sono né Arnautovic né Correa: l’austriaco è stato lasciato libero a fine contratto, mentre l’argentino disputerà il torneo con il Botafogo, suo nuovo club. Per Chivu, il primo test internazionale si preannuncia quindi pieno di incognite, con pochi ricambi offensivi affidabili e l’obbligo di trovare subito soluzioni alternative dietro ai due titolari.