Inter, Thuram si racconta: «Sono convinto di essere uno dei 10 migliori attaccanti del mondo. Vi spiego perchè. Ecco chi mi ha dato consigli importanti...»

Inter, Thuram: «Sono tra i 10 migliori attaccanti del mondo. Ecco perchè. Vi racconto chi mi ha dato consigli importanti…». Le parole

L’’attaccante dell’Inter, Marcus Thuram, ha parlato cosi nel corso di un’intervista rilasciata a a Onze Mondial. Le parole:

TOP 10 ATTACCANTI– «Darti una classifica del genere, a braccio, dei migliori attaccanti del mondo, è troppo ampia. Non posso farlo e non voglio farlo. Ma se attraverso la tua domanda mi stai chiedendo se mi considero uno dei 10 migliori attaccanti del mondo, personalmente, sì, sono convinto di essere uno dei 10 migliori attaccanti del mondo. Perché? Perché oggi, a 27 anni, sono alla mia terza stagione da centravanti. Sto sviluppando molte cose, ho fatto molta strada. Sto migliorando sempre di più in questa posizione. E sono fortunato a poter dare il mio contributo come numero 9»

MENTALITA’- «Non è possibile essere un grande atleta senza avere un cattivo carattere. Quando dico cattivo carattere, non è nemmeno cattivo carattere, è che a un certo punto, qualcosa esce fuori. Sarà descritto da un brutto gesto o da uno sguardo cattivo. Ecco perché c’è un divario così grande tra un atleta di altissimo livello e qualcuno che non gioca a un livello molto alto. C’è una mentalità da avere che alcune persone non possono capire»

CONSIGLI- «Sì, ho discusso con loro (Anelka, Trezeguet, Henry). Mi hanno dato consigli. I consigli cambiano a seconda del giocatore e di cosa gli piace fare. Ma una cosa è certa, parlare con questo tipo di giocatori fa risparmiare un sacco di tempo. Una frase forte? Ti direi una citazione di Thierry Henry sul ripetere ciò che ami in campo. Mi diceva sempre: “Se c’è un’azione che ti piace e in cui sei bravo, devi fare tutto il possibile per entrare in quella posizione”. Non dobbiamo giocare a caso, dobbiamo riuscire a creare questa situazione preferenziale”. E più situazioni riesci a padroneggiare, più diventi inarrestabile»

