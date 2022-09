Conferenza stampa Paro: «Inter? Non dobbiamo sbagliare l’approccio. Sappiamo come metterli in difficoltà»

Matteo Paro, vice di Juric al Torino, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro l’Inter

Matteo Paro, vice di Juric al Torino, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro l‘Inter. Le sue dichiarazioni:

JURIC – «Le cure stanno andando bene e vediamo cosa diranno i dottori. Domani? Non lo so vediamo, sarà difficile. Ora sta facendo il controllo e dovrà sentire cosa diranno i dottori. Stare a casa per lui una sofferenza».

INTER – «Non dobbiamo sbagliare l’approccio e ci aspetta una gara difficile. Arriverà una squadra motivata e viene da due sconfitte. Sappiamo come affrontarli e metterli in difficoltà. Sarebbe sbagliato scendere in campo e pensare di essere migliori di loro soltanto per qualche risultato positivo in più».

CONDIZIONI – «Singo e Schuurs sono a disposizione, mentre per Miranchuk ci sarà da aspettare ancora una settimana circa. Karamoh? Nel giro di due settimane sarà a disposizione, vogliamo metterlo in forma».