Dopo la deludente sconfitta al debutto in Emilia, l’Inter vuole cambiare marcia inserendo il duo titolare inamovibile della scorsa stagione

L’unica vera e propria sorpresa del primo turno di campionato è stata la sconfitta al Mapei Stadium dell’Inter. Sconfitta, episodi dubbi a parte, meritata, frutto di una prestazione assolutamente sottotono degli interisti a discapito di una ottima performance del Sassuolo. Proprio per questo, più che del risultato in sé, la squadra di Suning darà tutto per cercar di trovare i primi tre punti della stagione, in casa davanti ai propri tifosi contro il Torino. Tuttavia, non sarà facile: i granata hanno dimostrato di essere sempre una squadra difficile, che non molla mai anche nella precedente sconfitta sul filo del rasoio contro la Roma.

Per cercar di scardinare l’organizzazione tattica della squadra allenata dell’ex Mazzarri, Spalletti inserirà dal primo minuto Skriniar e Perisic, due elementi fondamentali per le fortune del suo team. Il primo ha saltato la trasferta contro i neroverdi per un affaticamento, il secondo per un ritardo di condizioni e di allenamenti alle spalle. Invece, pare in dubbio la presenza del neo acquisto Vrsaljko e di Nainggolan, infortunatosi a Sion nella seconda amichevole stagionale. Probabile tuttavia, un approdo del belga solamente in panchina.