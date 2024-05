Inter, Trevisani SICURISSIMO: «I neroazzurri partono con tre giri di vantaggio su tutte, ecco i motivi»

Riccardo Trevisani ha parlato dell’Inter in vista della prossima stagione. Ecco la sua previsione e il motivo

Riccardo Trevisani ha parlato a Cronache di Spogliatoio dell’Inter e delle sue avversarie. Ecco le sue dichiarazioni.

FORZA DELL’INTER – «Per me l’Inter parte con tre giri di vantaggio su tutte. Per due ragioni: la prima è che rimane tutto uguale da società, dirigenti e allenatore. Praticamente ha la stessa identica rosa, salvo offerte faraoniche per qualcuno che verrebbe poi in caso sostituito. E arrivano due giocatori molto funzionali e molto utili a migliorare il ventitreesimo e il ventiquattresimo di questa stagione come Taremi e Zielinski. Il passaggio da Sanchez a Taremi secondo me è un bel passaggio in avanti. E il passaggio con Zielinski in più può far fare qualche rifiatata a Mkhitaryan, che va per i trentacinque anni. Io credo che l’Inter parta da 100 punti con stessa dirigenza, stesso allenatore e tutti molto bravi»

LE AVVERSARIE – «La Juventus cambia allenatore al 90%, il Milan cambia al 100%, la Roma tiene ma è arrivato tre mesi fa, il Napoli cambia al 100%»