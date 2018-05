Inter, un’estate a chilometro zero: niente ritiro in altura o tournèe intercontinentale

L’Inter che torna in Europa dopo sei anni rimarrà tutta l’estate ad Appiano Gentile per preparare al meglio il triplice impegno

Estate di cambiamenti in casa Inter. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, per la prima volta dopo anni i nerazzurri non faranno la consueta tournée intercontinentale in Asia o America. Una decisione che ha trovato l’appoggio di Luciano Spalletti visto che tra lunghi voli, fusi orari, impegni con sponsor e tifosi e climi molto spesso insostenibili la squadra nerazzurra non era riuscita ad allenarsi al meglio. Per quanto riguarda le amichevoli estive, l’Inter giocherà i match dell’ICC a Göteborg contro il Chelsea, a Lecce contro il Siviglia e a Madrid contro l’Atleti­co Madrid di Simeone. La squadra dunque partirà sempre alla vigilia della sfida.

Un’altra novità è l’assenza del ritiro in montagna: è infatti scaduto l’accordo con Riscone di Brunico e il club ha deciso di restare a casa. Il Suning Training Centre di Appiano Gentile sarà perfezionato e saranno apportati lavori di manutenzione per favorire il ritiro a porte chiuse dei nerazzurri, lontano da occhi indiscreti. Prima delle tre gare dell’Internatio­nal Champions Cup ci saranno altre 3­-4 ami­chevoli: le avver­sarie e le sedi sono anco­ra da definire, ma un paio dovreb­bero essere tra Svizzera e Au­stria, anche per facilitare i tifo­si.