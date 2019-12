Inter, Valverde su Lautaro: «Gran giocatore. Difficile paragonarlo a Suarez»

Valverde nella vigilia di Inter Barcellona ha esaltato le qualità di Lautaro Martinez, trascinatore dei nerazzurri in Champions League

Nel corso della conferenza stampa della vigilia di Inter-Barcellona, Ernesto Valverde non ha mancato di sottolineare le grandi doti di Lautaro Martinez. Ecco il commento del tecnico dei blaugrana sull’argentino.

«E’ un grande giocatore e sta facendo una grande stagione. E’ veloce e ha potenza, all’andata ha fatto un grande gol. So che si trova bene con Lukaku, hanno trovato i meccanismi giusti per aiutare l’Inter. Paragonarlo a Suarez è difficile, sono giocatori diversi anche se entrambi attaccanti. Ma non voglio parlare di giocatori di altre squadre soprattutto perché domani giocheremo contro di loro. Ci sono tanti bravi: Lautaro, Lukaku, Skriniar…».