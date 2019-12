Inter, Vecino: «C’è una connessione speciale tra noi. E Godin…»

Inter, in vista del Barcellona parla Matias Vecino: «Champions competizione speciale. Tra noi grande connessione di gruppo»

Nell’avvicinamento della sfida contro il Barcellona, Matias Vecino, giocatore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club nerazzurro. Ecco le sue parole:

«La Champions è una competizione speciale e bellissima. In campo sappiamo esattamente cosa fare, lavoriamo per questo. C’è una connessione speciale in questo gruppo. Godin? Un punto di riferimento in campo e fuori. Era esattamente il giocatore che ci serviva».