Arturo Vidal non ha preso parte all’allenamento di oggi e per questo motivo non sarà disponibile domani sera per Inter-Shakhtar Donetsk

Arturo Vidal non ha preso parte all’allenamento di oggi e per questo motivo non sarà disponibile domani sera per Inter-Shakhtar Donetsk.

Lo riferisce Sky Sport segnalando che il cileno domani si sottoporrà ad ulteriori esami dopo l’infortunio patito contro il Bologna.