Inter Women, sogni europei infranti: lo 0-0 con l’Häcken vale l’eliminazione dalla Women’s Europa Cup. Il racconto

Inter Women, addio all’Europa: lo 0-0 con l’Häcken segna l’eliminazione dalla Women’s Europa Cup agli ottavi

Allo stadio Breda di Sesto San Giovanni cala il sipario sull’avventura continentale dell’Inter Women. Il triplice fischio sancisce uno 0-0 che pesa come una condanna: le nerazzurre salutano la Women’s Europa Cup agli ottavi di finale. Decisiva la sconfitta di misura (1-0) subita in Svezia, che le ragazze di Piovani non sono riuscite a ribaltare nel ritorno.

Dominio senza frutti: l’Inter sbatte contro il muro svedese

La squadra guidata da Gianpiero Piovani ha messo in campo intensità e orgoglio, costruendo gioco e occasioni. Ma la mancanza di precisione negli ultimi metri ha vanificato gli sforzi: l’Häcken ha difeso con ordine e cinismo, neutralizzando ogni tentativo di affondo. Il rimpianto resta, perché la mole di gioco non si è tradotta in gol.

L’errore dell’andata e le assenze pesano come macigni

A decidere la qualificazione è stato soprattutto l’episodio sfortunato della gara d’andata: l’errore del portiere islandese Cecilia Runarsdottir ha regalato alle svedesi il vantaggio poi difeso fino all’ultimo. A complicare ulteriormente la rimonta, le numerose assenze per infortunio che hanno ridotto le rotazioni e la freschezza della squadra nei momenti chiave.

Fine della corsa europea, ora testa al campionato

Dopo l’eliminazione dalla Champions League femminile, sfuma anche il sogno Europa Cup. L’Inter Women chiude così il proprio percorso internazionale con rammarico per le occasioni sprecate, ma con la consapevolezza di dover ripartire subito. L’obiettivo ora è concentrare tutte le energie sul campionato, per trasformare la delusione europea in nuova motivazione.

