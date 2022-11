Inter, Zanetti: “Ci siamo qualificati agli ottavi meritatamente. Skriniar può essere un grande capitano»

Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, ha parlato della qualificazione agli ottavi del futuro di Milan Skriniar

Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, ha parlato a Il Giorno della qualificazione dei nerazzurri agli ottavi di Champions League, ma non solo.

CHAMPIONS LEAGUE – «Settimana importante al di la della sconfitta, credo che la squadra abbia affrontato la partita col Bayern nel migliore dei modi. La cosa più importante è che ci siamo qualificati meritatamente. E adesso vogliamo continuare avanti. Arriveranno gli ottavi e non sappiamo ancora chi sarà l’avversaria però io credo che l’Inter ha una sua propria identità e cercherà di portarla avanti sempre. Tottenham di Conte da evitare? No, io credo che a questo punto dobbiamo affrontare chiunque squadra. Di sicuro Antonio lo conosciamo bene e ci conosce bene. Penso che per noi è fondamentale continuare con il nostro percorso che è un percorso che è sempre di crescita e vogliamo andare avanti in questa Champions League».

SKRINIAR CAPITANO – «Skriniar capitan futuro? Penso di sì, non so se il nuovo Zanetti. Però Skriniar credo sia un profilo adatto per poter essere un grande capitano».