Inter, Zanetti: «Hall of Fame? Grande emozione quando i tifosi ti applaudono»

Il vice presidente dell’Inter Javier Zanetti, nel corso di un evento di beneficenza, ha commentato l’ingresso nella Hall of Fame

Ai microfoni di Sky Sport, Javier Zanetti ha parlato del suo ingresso nella Hall of Fame dell’Inter.

SALERNITANA – «Vittoria molto importante, sono contento per Lautaro Martinez e per tutta la squadra che ha fatto una grande prestazione cancellando un brutto periodo. Il gruppo ci crede e c’è un obiettivo molto chiaro: essere protagonisti in un campionato molto difficile. Noi ci siamo e sono molto contento per la prestazione della squadra».

HALL OF FAME – «Serata molto emozionante prima di Inter-Salernitana, mi ha fatto molto piacere rivedere i miei ex compagni. Tutti quelli che ho avuto nel corso della mia carriera, meritata la loro entrata nella Hall of Fame. C’è sempre grande emozione quando senti i tuoi tifosi che ti applaudono per quello che hai fatto difendendo questa maglia per tanti anni. Il tifoso interista ieri sera era emozionato di vedere questi campioni. Anche per loro è tata une bella serata».