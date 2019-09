Inter, Zhang: «Prima di venire qui mai visto una partita di calcio»

Ecco le parole di Steven Zhang, presidente dell’Inter, sulla sua esperienza nel calcio e sul Fair Play Finanziario

Steven Zhang, numero uno dell’Inter, è intervenuto nel corso di un convegno alla Bocconi di Milano riguardante il Fair Play Finanziario. Ecco le sue parole riportate da Fcinter1908.it.

«Per me il calcio è stata una cosa totalmente nuova, prima di entrare nell’Inter non avevo mai visto una partita di calcio e ho impiegato un anno a capire come funzionasse il sistema e migliorare il club. Penso che il FPF sia migliorabile passo dopo passo, serve un sistema più flessibile, soprattutto per quanto riguarda il passaggio di proprietà».