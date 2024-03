Interrogatorio Acerbi, ribadita l’incomprensione di campo

Le ultime sul caso che vede coinvolto Francesco Acerbi, difensore dell’Inter, dopo il presunto insulto razzista a Juan Jesus

Arrivano i primi dettagli sull’interrogatorio di Francesco Acerbi alla Procura FIGC. Il difensore avrebbe ribadito che si è trattato di un’incomprensione in campo e di non aver offeso in alcun modo il difensore del Napoli.

Nel pomeriggio è prevista anche l’audizione di Juan Jesus . La decisione del Giudice Sportivo, il quale riceverà le conclusioni della Procura, è attesa per la prossima settimana. Acerbi rischia una squalifica di dieci giornate.

