Al Hilal, Inzaghi festeggia: «Contro il City abbiamo scalato l’Everest senza ossigeno. Ecco qual è stato il segreto»

Le parole di Simone Inzaghi, allenatore dell’Al Hilal, dopo la vittoria contro il Manchester City al Mondiale per Club. I dettagli

Simone Inzaghi si gode una delle vittorie più significative della sua carriera e lo fa con parole cariche di emozione e orgoglio. Dopo il clamoroso successo per 4-3 del suo Al Hilal contro il Manchester City negli ottavi di finale del Mondiale per Club, il tecnico italiano ha parlato in conferenza stampa sottolineando l’impresa compiuta dai suoi giocatori. Una partita leggendaria, decisa ai tempi supplementari, in cui la squadra saudita ha saputo tener testa a una delle corazzate del calcio mondiale, allenata da quello che Inzaghi stesso ha definito il miglior allenatore del mondo, Pep Guardiola. Un successo maturato al termine di una battaglia tecnica, fisica ed emotiva, in cui l’Al Hilal ha dimostrato carattere, organizzazione e lucidità nei momenti chiave. L’ex Inter, con grande umiltà ma anche consapevolezza, ha messo in risalto lo spirito di sacrificio del gruppo e la preparazione tattica che ha permesso di affrontare a viso aperto una delle squadre più dominanti dell’ultimo decennio. Una serata che resterà impressa nella memoria di tifosi e appassionati.

VITTORIA – «E’ stato come scalare l’Everest senza ossigeno. Il segreto di questa vittoria sono stati i giocatori e il cuore che hanno messo in campo. Sapevamo che contro una squadra come il Manchester City avremmo dovuto fare qualcosa di straordinario. Abbiamo scalato l’Everest senza ossigeno e ce l’abbiamo fatta».

SQUADRA – «Siamo stati eccezionali in tutto: nel possesso, nella fase difensiva, nella gestione tecnica. Contro una squadra aggressiva come il City non era semplice».

MANCHESTER CITY – «Per me Guardiola è il miglior allenatore al mondo, ma stasera abbiamo fatto qualcosa di speciale. Credo che ci siamo meritati questa vittoria».