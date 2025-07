Mondiale per Club, sorpresa Al Hilal: Inzaghi elimina il Manchester City di Guardiola ai supplementari

Mondiale per Club, il risultato della sfida tra Manchester City-Al Hilal valida per gli ottavi di finale della competizione. I dettagli

Mentre l’Inter esce prematuramente dal Mondiale per Club, a far festa è il suo ex allenatore Simone Inzaghi, che centra un’impresa storica: per la prima volta in carriera batte Pep Guardiola. Il suo Al Hilal elimina infatti il Manchester City con un rocambolesco 4-3 dopo i tempi supplementari, in un ottavo di finale emozionante giocato a Orlando. Il match si apre con il vantaggio inglese: al 9’, Bernardo Silva approfitta di una respinta corta della difesa saudita per siglare l’1-0. Il City sembra in pieno controllo, ma nella ripresa l’Al Hilal cambia passo. Al 46’ Marcos Leonardo pareggia con un colpo di testa, e al 52’ Malcom firma il sorpasso. Reazione immediata del City: Haaland segna il 2-2 al 55’ sugli sviluppi di un corner. Il finale dei tempi regolamentari è incandescente: Akanji colpisce un palo, Bounou salva su Haaland e Dias sfiora il gol.

Nei supplementari, al 94’ Koulibaly porta avanti i sauditi con un colpo di testa, ma Foden risponde al 104’. Quando i rigori sembrano inevitabili, Marcos Leonardo sfrutta una respinta di Ederson su Milinkovic-Savic e segna il definitivo 4-3 al 112’, regalando all’Al Hilal una vittoria epica. Ora la squadra di Inzaghi affronterà il Fluminense nei quarti, ancora a Orlando. Per Guardiola si tratta dell’ennesima delusione stagionale, mentre l’Inter guarda con rammarico: se avesse superato i brasiliani, si sarebbe ritrovata a sfidare proprio il tecnico che l’ha riportata in finale di Champions. Il successo di Inzaghi rappresenta un’ulteriore consacrazione internazionale, mentre cresce il rammarico in casa Inter per un’occasione sfumata. La squadra nerazzurra, eliminata anzitempo, osserva da lontano un torneo che avrebbe potuto vederla protagonista. Intanto, l’Al Hilal sogna: con un Marcos Leonardo in grande forma, il cammino verso la finale è apertissimo.