Le parole di Filippo Inzaghi in conferenza stampa dopo la sconfitta interna del Bologna ad opera dell’Inter

Il Bologna viene sconfitto 3-0 dall’Inter al Dall’Ara e resta a un punto in classifica. L’allenatore rossoblù Filippo Inzaghi, intervenuto dopo la gara in conferenza stampa, ha risposto così alle domande dei cronisti: «Per settanta minuti siamo stati quasi perfetti e meritavamo il vantaggio. Poi, nel nostro miglior momento, l’Inter ha trovato il vantaggio che ha cambiato la partita. Il risultato è bugiardo, dobbiamo ripartire dalla prestazione. Morale? Mi auguro che i ragazzi non si abbattano, all’intervallo pensavamo di poter vincere. Abbiamo dimostrato di essere una squadra compatta, cresceremo, c’è troppa voglia da parte mia e dei ragazzi».

Inzaghi ha poi coninuato: «I cambi? In svantaggio non mi metto di certo a difendere l’1-0, l’Inter ha una qualità assolutamente superiore alla nostra, non sono queste le partite da vincere per noi. Oggi ho visto grande personalità della mia squadra, peccato non aver sfruttato le ripartenze create. La sosta? Lavoreremo un pò a singhiozzo perchè molti saranno impegnatio con le Nazionali. Peccato per le le occasioni avute oggi, da Helander a Santander passando per Dzemaili. Nel finale, con quattro punte in campo, era normale disunirsi un pò».