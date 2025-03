Napoli Inter, Inzaghi a Dazn: «Partita difficile e campionato equilibratissimo. Sugli episodi arbitrali...»

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha voluto dire la sua dopo il pareggio ottenuto in campionato contro il Napoli



Al termine di Napoli Inter, il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi ha commentato così a Dazn il pareggio ottenuto nella sfida valevole per la 27^ giornata di Serie A. Ecco un estratto delle parole:

SUGLI EPISODI ARBITRALI – «Stavo aspettando di rivedere anche l’altro episodio. Han detto che erano due episodi e ne hanno fatto rivedere uno? Grazie. Ero curioso, non l’ho ancora rivisto. Parliamo della partita, ero solo curioso di vederli».

SUL MATCH – «Partita difficile, con un primo tempo equilibrati dove siamo stati bravi e nelle distanze. Nel secondo tempo abbiamo avuto dei problemi, il Napoli è cresciuto tanto e dovevamo cercare di alzarci un po’ di più. Però bisogna sempre pensare che si ha un avversario di valore di fronte, chiaramente più fresco di noi. Arrivati all’87esimo dovevamo essere più bravi nell’occasione del gol. Col cambio forzato di Dimarco abbiamo dovuto spostare Dumfries a sinistra, ma ho ragazzi eccezionali che hanno dato tutto quello che avevano. Un campionato equilibratissimo, tutte le squadre che sono lì in alto stanno facendo un ottimo percorso».

COSA NON HA FUNZIONATO NEGLI SCONTRI DIRETTI? – «Negli scontri diretti bisogna essere perfetti, noi non lo siamo stati. Stasera dovevamo essere più bravi sull’azione del gol subito, dovevamo essere più reattivi e non permettere a Lobotka di entrare in area. Sui gol subiti nei minuti finali? Probabilmente capita di più a chi gioca 40 partite all’anno, non dovrebbe capitare e ci stiamo lavorando».

SE HO AVUTO POCO DAI CAMBI? – «Diciamo che entrare in queste partite non è semplicissimo, i ragazzi hanno cercato di aiutarsi l’uno con l’altro. Il Napoli è cresciuta molto anche fisicamente, avevo pensato inizialmente di mettermi 4-4-2 ma avevano Politano da una parte e Spinazzola dall’altra, quindi volevo tenere coperta l’ampiezza e ci siamo dovuti adeguare con Dumfries quinto di sinistra e Pavard a destra».

LEGGI TUTTE LE PAROLE DI INZAGHI SU INTERNEWS24