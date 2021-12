Inzaghi: «Inter strepitosa. Dumfries mi ha soddisfatto»

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato al termine del match vinto contro lo Spezia: le sue dichiarazioni

RISPOSTE – «Era una partita importante da approcciare subito bene, i ragazzi sono stati strepitosi. Sono molto molto soddisfatto, siamo entrati in campo con il piglio giusto».

DUMFRIES – «Mi ha soddisfatto molto, arriva da un altro campionato e le partite che ha fatto le ha sempre fatte molto bene. C’è stato l’episodio con la Juventus, nelle ultime gare avevamo Darmian in un momento strepitoso e ha fatto diverse gare di fila ma Dumfries sicuramente è un valore aggiunto e l’ho sempre utilizzato. Non ha pagato lo scotto, si è inserito molto bene e si allena tutti i giorni alla grande»

INFORTUNI – «Abbiamo avuto dei problemi, l’augurio è quello di poter recuperare. Io avevo due difensori di ruolo oggi ma ero tranquillo lo stesso. In emergenza avrei adattato un centrocampista o ci saremmo messi a quattro. Abraham squalificato? Me lo hanno detto a fine partita del ko della Roma, non sapevo di questo. Speriamo di recuperare noi qualcuno».

