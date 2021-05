Inzaghi: «È normale mandare lo stesso VAR di Napoli-Cagliari in una partita che vale la salvezza?»

Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport tornando sull’episodio che ha incendiato il post del match contro il Cagliari

Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport tornando sull’episodio che ha incendiato il post partita del match contro il Cagliari.

VAR – «Voglio chiarire una cosa. Facciamo i complimenti al Cagliari per la rincorsa fatta, ma se una persona che ritengo speciale come Vigorito, che non si è mai lamentato in 15 anni di presidenza, perde la brocca…. L’arbitro mi ha detto che il tocco era lieve, ma lui aveva dato rigore. È stato un errore, perché l’arbitro ha deciso che era rigore e il VAR non può intervenire. Ma poi è normale mandare lo stesso VAR di Napoli-Cagliari in una partita che vale la salvezza?».

DANNEGGIARE IL BENEVENTO – «No, altrimenti non farei questo lavoro. Ma io faccio una domanda: è normale mandare lo stesso VAR viste le polemiche di una settimana fa? Si può retrocedere sul campo lo accetto ma edere i miei giocatori che piangevano per questi episodi è difficile da accettare. Ero preoccupato quando è stato designato questo VAR in Benevento-Cagliari, non l’ho detto in settimana per non alimentare polemiche…».

SALVEZZA – «Sapevamo che la Serie A era difficile. Abbiamo fatto un grande girone d’andata, mentre al ritorno abbiamo pagato qualche infortunio. Ci sono ancora 9 punti, chiaro che è ancor più complicato ma la squadra contro il Cagliari ha lottato fino all’ultimo».