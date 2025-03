Inzaghi nel post gara a Sky: «Sento pochi complimenti per questi ragazzi, se li meritano! Ecco che partita mi aspetto contro il Bayern Monaco»

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha detto la sua dopo la vittoria ottenuta nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions contro il Feyenoord

Nel post partita di Inter Feyenoord, il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi ha commentato la vittoria che significa accesso diretto ai Quarti di Finale di Champions League per la propria squadra, che giocherà contro il Bayern Monaco. Le parole:

TERZO ALLENATORE NELLA STORIA DELL’INTER A RAGGIUNGERE I QUARTI DI CHAMPIONS PER LA SECONDA VOLTA – «Ci tenevamo tanto, i ragazzi son stati bravissimi. Li continuo a riempire d’elogi perché se lo meritano e per quello che stanno facendo ne sento poco. Ci basta quello che fanno i nostri tifosi durante le partite, si meritano grandi complimenti i ragazzi per quello che stanno facendo. Giorno di riposo domani come regalo? Quello era doveroso, abbiamo giocato. Da mercoledì siamo arrivati a martedì col Feyenoord facendo 3 partite in 6 giorni, domani ci poteva stare».

LE SENSAZIONI PER I QUARTI DI FINALE COL BAYERN MONACO – «Sarà una partita complicata, il Bayern lo avevo già incontrato con l’Inter e con la Lazio, è una squadra solida, molto ben allenata. Ce la giocheremo come abbiamo fatto fin qua. Speriamo di avere a disposizione tutti, mi dispiace per l’ammonizione di Asllani in questo momento dove non avremo nemmeno Zielinski, arriviamo a queste partite con delle difficoltà. Stasera sono entrati due ragazzi della Primavera, sanno anche loro che dovranno darci una mano perché in questo momento siamo corti».

SULLA GESTIONE DELLE ENERGIE E L’ESORDIO DEI DUE PRIMAVERA – «C’è del lavoro sotto fatto molto bene, sono due ragazzi che lavorano bene e stanno facendo una grandissima Youth League. Sono ai quarti di finale, si allenano stabilmente con noi e si sono meritati questa occasione per il lavoro e hanno qualità tecniche molto importanti. In panchina avevo anche Aidoo e stavo pensando di togliere Dumfries prima, poi ho optato per Acerbi».

RARO CHE UN ALLENATORE DIA QUESTA SENSAZIONE DI VOLER VINCERE TUTTO – «Ti ringrazio, so cosa vuol dire allenare l’Inter. Stasera è stata la mia 200esima partita, ci sono state tantissime gioie e qualche delusione, si cerca di onorare ogni partita e ogni competizione nel migliore dei modi».

