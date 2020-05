Ipotesi data ripartenza Serie A: c’è la nuova ipotesi. I dettagli

La Serie A oggi in Assemblea ha stabilito una eventuale data per la ripartenza del campionato. Le ultimissime notizie

Quando riparte la Serie A? La data, a oggi, fissata è il 13 giugno. Si ripartirebbe da lì. Il presidente Dal Pino non ha parlato di date nel comunicato e in questo senso diventa importante l’incontro per il protocollo medico per la ripresa degli allenamenti.

Il Governo lo ha detto apertamente: il protocollo così non va. Tutto dipenderà dall’incontro tra il Governo e il comitato medico-scientifico: quello è il passaggio chiave. A riferirlo è Sky Sport.