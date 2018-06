Iran-Spagna, gara in programma per il secondo turno del gruppo B dei Mondiali di Russia 2018: le info per seguire la partita in streaming e in diretta tv

Iran-Spagna, gara valevole per il secondo turno del gruppo B dei Mondiali di Russia 2018, è in programma mercoledì 20 giugno alle ore 20 alla Kazan Arena di Kazan. Dopo la prima giornata, la Nazionale iraniana guidata da Carlos Queiroz è in testa alla classifica del girone grazie alla vittoria maturata sul Marocco e il successivo pareggio tra Portogallo e Spagna. Per Queiroz, portoghese ed ex ct della Nazionale lusitana, la partita contro le ‘Furie Rosse’ è come un derby: iraniani dunque alla ricerca del risultato per mantenere la posizione e Spagna invece chiamata a vincere per gettare le basi per il passaggio agli ottavi di finale. Le due selezioni si affrontano per la prima volta nella storia in una gara che si presenta come decisiva per il loro prosieguo nel Mondiale russo.

Iran-Spagna potrà essere seguita in diretta tv in chiaro a partire dalle ore 17 sulle frequenze di Italia 1 e Italia 1 HD (canale 506 del digitale terrestre), e su Mediaset Extra (canale 34 del digitale), qui con il commento della Gialappa’s Band. La gara potrà essere seguita anche in streaming gratis su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile direttamente dal sito di Mediaset. Ricordiamo inoltre che la partita sarà disponibile in diretta testuale live sul nostro sito con ampio pre-partita, quindi sintesi, pagelle ed approfondimenti alla fine.

Iran-Spagna, probabili formazioni

QUI IRAN – Il ct Quieroz non dovrebbe cambiare l’assetto tattico visto nell’ultima gara. L’unico cambiamento sarà dato dall’assenza del difensore centrale Cheshmi, alle prese con un infortunio muscolare che non gli permetterà di proseguire il torneo; Iran così probabilmente schierato col 4-5-1: Beiranvad in porta, Haji Safi, Hosseini, Pouraliganji e Rezaeian in linea di difesa. Centrocampo folto con Shojaei, Ebrahimi, Ansarifard, Amiri e Jahanbakhsh. In attacco, è pronta la punta Azmoun.

QUI SPAGNA – Il ct Fernando Hierro, che difficilmente riavrà a piena disposizione l’infortunato Carvajal, è intento a riproporre la formazione vista contro il Portogallo: spagnoli dunque pronti a schierarsi col 4-2-3-1 formato da De Gea tra i pali, Nacho, Piquè, Ramos e Jordi Alba in linea di difesa. A coprire il centrocampo ecco Busquets e Iniesta; trequarti di grande qualità con Koke, Isco e David Silva a supportare la punta centrale Diego Costa.

IRAN (4-5-1): Beiranvad; Haji Safi, Hosseini, Pouraliganji, Rezaeian; Shojaei, Ebrahimi, Ansarifard, Amiri, Jahanbakhsh; Azmoun.

SPAGNA (4-2-3-1): De Gea, Nacho, Piquè, Ramos, Jordi Alba; Busquets, Iniesta; Koke, Isco, David Silva; Diego Costa.

Iran-Spagna, curiosità e statistiche

L’ Iran sta disputando il suo quinto Mondiale di calcio: il primo fu giocato nel 1978 in Argentina. La selezione persiana ha sempre concluso al primo turno le precedenti quattro partecipazioni.

sta disputando il suo quinto di calcio: il primo fu giocato nel 1978 in Argentina. La selezione persiana ha sempre concluso al primo turno le precedenti quattro partecipazioni. La Spagna è alla sua quindicesima partecipazione alla Coppa del Mondo : il miglior risultato è arrivato nel 2010, con la vittoria del torneo giocato in Sudafrica (successo sull’Olanda in finale, maturato ai tempi supplementari con la rete di Iniesta ).

è alla sua quindicesima partecipazione alla : il miglior risultato è arrivato nel 2010, con la vittoria del torneo giocato in Sudafrica (successo sull’Olanda in finale, maturato ai tempi supplementari con la rete di ). L’ Iran , con l’ultimo successo sul Marocco , è tornato a vincere una gara dei Mondiali dopo 20 anni (l’ultima vittoria risale a Francia ’98, 2-1 sugli Stati Uniti).

, con l’ultimo successo sul , è tornato a vincere una gara dei Mondiali dopo 20 anni (l’ultima vittoria risale a Francia ’98, 2-1 sugli Stati Uniti). Dei 23 giocatori della Spagna presenti in Russia, solo 6 militano fuori dalla Liga spagnola. Dei 23 della Nazionale iraniana, invece, 14 giocano in campionati esteri.

Iran-Spagna, l’arbitro della partita

Iran-Spagna sarà diretta dall’arbitro uruguaiano Andrés Cunha. Classe 1976, nell’attuale competizione ha già diretto Francia-Australia, dove ha decretato il primo storico rigore con l’assistenza Var ai Mondiali. I suoi assistenti saranno Taran e Espinosa, Bascuñán il quarto uomo ufficiale. Al Var, Vigliano sarà assisitito da Sampaio, Guzmán e l’italiano Irrati.

