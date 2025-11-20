 Irlanda del Nord, il ct O’Neill dopo il sorteggio: «Italia? Sarà bellissimo. È difficile per noi, magari sarà un vantaggio»
Irlanda del Nord, il ct O’Neill dopo il sorteggio: «Italia? Sarà bellissimo. È difficile per noi, magari sarà un vantaggio»

Irlanda del Nord, il ct nordirlandese Michael O’Neill dopo il sorteggio: «Italia? Sarà bellissimo. È difficile per noi». Le parole

Archiviata la fase a gironi di qualificazione ai prossimi Mondiali, ora l’attenzione si sposta sui playoff che assegneranno gli ultimi posti disponibili. Tra le nazionali coinvolte c’è anche l’Italia di Rino Gattuso, che nel sorteggio di giovedì 20 novembre ha trovato l’Irlanda del Nord come avversaria in semifinale.

In vista della sfida contro gli azzurri, il Ct nordirlandese Michael O’Neill ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, commentando l’impegno che attende la sua squadra.

PAROLE «Penso che qualunque squadra avessimo pescato sarebbe stata complicatissima. Italia? Sarà bellissimo. È difficile per noi, magari sarà un vantaggio.»

«La Norvegia era fortissima, è difficile fare una valutazione. Questo non significa nulla per quanto riguarda la forza dell’Italia»

LEGGI ANCHE – Playoff Mondiali 2026 Europa: squadre, calendario, regolamento, risultati

